طالبة تتعرض للتنمر بعد نشرها صورتها بجوار الكتب الجامعية: دعوا عليا أتحرق

قالت نورهان كشك، الحاصلة على بكالوريوس طب عين شمس، إنها تعرضت للتنمر بعد نشرها لصورتها إلى جوار صف طويل من الكتب في آخر يوم للامتحانات، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أنها نشرت الصورة بنية سعادتها بما حققته هي وأصدقاؤها؛ حتى الوصول إلى هذا اليوم.

وأشارت إلى أنهم قضوا 6 سنوات من التعب والسهر والمذاكرة، منوهة أنها تعرضت لهجوم غير طبيعي بعد نشر الصورة، وفوجئت باتهام البعض لها بالكذب.

وذكرت أنها تلقت مئات التعليقات والدعاوي التي تتمنى موتها أو تحرق وسط الكتب، مضيفة: «واحدة قالت لي: (يا رب أشوفك محروقة مع الكتب)، وواحدة تانية قالت: (أنتِ مختلة عقليًا عشان تنقلي الكتب دي وتتصوري معاها)».

ولفتت إلى أن البعض اتهمها بأنها لا تستحق المكانة التي وصلت إليها؛ لأنها غير محجبة، قائلة إن البعض لا يصدق الجمع بين الاهتمام بالنفس وقراءة هذا الكم من الكتب.

وأوضحت أن إحدى رواد مواقع التواصل قالت إنها ستتقدم ببلاغ فيها؛ لأنها تخدش الحياء، لافتة إلى أن أهلها متفاجئون مما تعرضت له على مدار اليومين الماضيين.

واستطردت: «في ناس كتير هاجمتني ودعت عليا وقالت لي أنت متستاهليش وعار على الأمة الإسلامية، لكن في ناس كتير دعمتني وقالت لي كلام حلو، وأشكر كل واحد قال لي كلمة حلوة تساندني».