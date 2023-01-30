رئيس النواب يرفع الجلسة العامة ويعاود الانعقاد غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد نظر طلبات إحاطة لوزير النقل، المهندس كامل الوزير، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.



وقبيل رفع الجلسة، أشاد حننفي جبالي، بردود وزير النقل، قائلا: اتسمت بالموضوعية والمنهجية والتفصيلية، بما يوضح إنجازات وزارة النقل، وهو النهج الذي نطالب به الحكومة في الرد على الأدوات الرقابية".



ومازح رئيس المجلس الأعضاء، قائلا: "روحوا بقى اتعشوا وناموا، ولو سألوكم في البيوت قولوهم كنتو معايا".



وكان قبلها قد قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر ستكون جاهزة في شهر مارس المقبل.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك انتقادات كبيرة واجهت هذا المشروع، على الرغم من المكان العبقري للمحطة الجديدة والذي يربط بين القاهرة والصعيد والدلتا.



وأكد وزير النقل، أن محطة مصر في رمسيس تم إنشائها وقت أن كان عدد سكان مصر لا يتجاوز 10 مليون، بينما نحن الآن تجاوزنا 105 مليون، قائلا: كان من الطبيعي التفكير في مكان أفضل.



ولفت وزير النقل، إلى أنه تم عمل محطة أكثر من رائعة، وستكون جاهزة في نهاية مارس.



وأوضح الوزير، أنه أثناء العرض على رئيس الجمهورية، شدد على ضرورة تطوير المنطقة المحيطة بالكامل في أرض اللواء وبولاق ومطار إمبابة، قائلا: بطمنكم عندنا رئيس مهتم بكل التفاصيل.



وعن الحجز الإليكتروني للقطارات، أكد وزير النقل، أن هناك خطة كاملة لعمل بوابات إليكتروينة في القطارات، بحيث لا يمكن لأي مواطن الدخول إلا بتذكرة.



وأكد أن هناك عدة طرق متاحة للحجز سواء الإليكتروني أو الشباك والبريد والتليفون بهدف التسهيل على المواطنين.