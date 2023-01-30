مقتل أوكرانية وإصابة 3 في قصف روسي استهدف مبنً سكنيا في خاركيف

لقيت أوكرانية حتفها وأصيب ثلاثة آخرين اليوم الاثنين في قصف روسي استهدف مبنً سكنيا في خاركيف شمال شرق أوكرانيا، حسبما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية للمدينة، أوليه سينيهوبوف، على تطبيق تليجرام.



ووفقا لوكالة يوكرينفورم الأوكرانية للأنباء، قال سينيهوبوف إنه "وفقا لبيانات أولية، شن العدو ضربة بصاروخ من طراز إس-300، أصاب مبنً مؤلفا من 4 طوابق في منطقة كيفسكي بخاركيف. أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات طفيفة. وتوفيت سيدة مسنة للأسف. وكان زوجها قريبا وقت الضربة، لكنه نجا بأعجوبة".



وكتب حاكم المنطقة أن المبنى تعرض للتدمير بشكل جزئي. وقال إنه "تم إجلاء السكان. وتواصل كل أجهزة الطوارئ العمل في الموقع".