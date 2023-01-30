ضبط متهم بإدارة موقع إلكتروني لبث أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية مسروقة

ألقت مباحث المصنفات، القبض على شخص بالإسكندرية يدير موقع إلكتروني يبث أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية مقرصنة ما زالت بدور العرض.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، إلى إنشاء وإدارة شخص لموقع إلكتروني يقوم من خلاله ببث المحتوى المقرصن (أفلام عربية وأجنبية، مسلسلات عربية وأجنبية) مازالت بدور العرض السينمائي والمملوكة لشركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعي المختلفة، وصفحتين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم مُحققين نسبة مشاهدة تصل (1.401.000 مشاهدة) سنويا تحقق أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنه يتخذ من مسكنه الكائن بمنطقة سموحة بالإسكندرية مقرا لإدارة تلك المواقع والصفحات للهرب من الملاحقة الأمنية بالمخالفة لأحكام القانون.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع والصفحات الإلكترونية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (جهاز لاب توب يستخدم لإدارة الصفحات والموقع الإلكتروني، هاتف محمول مُحمل عليه "محفظة" تستخدم لتحصيل مبالغ مالية مقابل الإعلانات بداخلها مبلغ مالي، ومحفظة عملات رقمية تحتوى على عملات، جهاز راوتر، 422 "ساعات، نظارات" منتجات مجهولة المصدر وعدد كبير من أكياس تلك المنتجات، بوالص الشحن فارغة البيانات، 3 جهاز ريسيفر متصلين بالإنترنت).

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير الموقع الإلكتروني وبارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.