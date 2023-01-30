لميس الحديدي: دار المعارف تستعد لنشر مذكرات عبدالمنعم مدبولي

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، استعداد دار المعارف لنشر مذكرات الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، بعد الكشف عنها للمرة الأولى في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه عبر فضائية «ON».

وأعربت أمل عبدالمنعم مدبولي، ابنة الفنان الراحل، في مداخلة هاتفية للبرنامج، مساء الأحد، عن سعادتها بسرعة الاستجابة، وخروج مذكرات والدها إلى النور، متوجهة بالشكر إلى دار المعارف على تلك المبادرة.

وقالت إن والدها كتب مذكراته في 7 أجندات، تضمنت مقتطفات عن حياته بداية من ميلاده وحتى العقد السابع من القرن العشرين، منوهة أنه بعد تلك الفترة توقف عن التمثيل، ولم يتمكن من إكمال المسيرة.

واقترحت إثراء مذكرات والدها بمجموعة أكبر من المعلومات والذكريات، الموجودة في أذهان من عاصروه، إضافة إلى الرد على مجموعة من الأسئلة؛ لملء جزء من الفراغ.

من جانبه، أعلن الناقد الفني طارق الشناوي، أنه سيكون مسؤولًا عن كتابة تلك المذكرات، قائلًا: «عبد المنعم مدبولي ليس مجرد فنان كبير في حياتنا منذ الخمسينيات، بل هو أحد بناءي الدراما المصرية بكل أنماطها».

وشدد على أهمية تسليط الضوء في المذكرات على شخصية الفنان الراحل، متوجهًا بالتحية إلى ابنته، على احتفاظها بأوراق والدها؛ لأن بعض الورثة ليس لديهم هذا الإحساس بأهمية المادة.

واستطرد: «تلك المذكرات ذات قيمة ومهمة في التوثيق حتى لو توقفت عند العقد السابع من القرن العشرين، كتاباته رائعة وتتسم بحالة إبداعية خاصة، والرجل الذي كتب دراما وتليفزيون ومسرح، لديه قلم صحفي له سحره».

وأكمل: «ما سمعناه فيه إيقاع موسيقي ولغة عربية سليمة، إلى جوار نشر مذكراته بخط يده، سنعمل على تحليل لكيفية الكتابة، لأنها إطلالة أخرى لأوجه إبداع عند الفنان الراحل، علينا أن نقرأ الملفات من الأول والأحاديث واللقاءات للخروج بكتاب يليق بقامته وقيمته».