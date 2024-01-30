كندا تعلن عن منحة جديدة تُصرف لوكالات دولية لمساندة سكان غزة

أعلنت كندا اليوم الثلاثاء، تخصيص منحة نقدية جديدة بقيمة 40 مليون دولار كندي (29.8 مليون دولار أمريكي)؛ لتمويل توفير الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية الأخرى لغزة.

وسوف يتم وضع تلك المنحة تحت تصرف وكالات دولية منها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية بحسب ما ذكرته وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيانها.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيامٍ من قرار كندا وعدة دول أخرى قطع تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في أعقاب مزاعم إسرائيل بأنّ بعض موظفي الوكالة شاركوا في عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السويدية، الثلاثاء، إنّ السويد تعتزم وقف تمويل «أونروا»، أسوة بعدة دول أخرى في أعقاب اتهام إسرائيل لبعض موظفي الوكالة بضلوعهم في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء عن يوهان فورسيل، وزير التعاون الدولي والتنمية والتجارة الخارجية السويدي، قوله إن «الأموال... ستذهب إلى منظمات إنسانية أخرى بدلاً منها».