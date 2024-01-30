تعثر تحقيق العديد من طموحات الاحتلال بشتى المجالات بسبب عملية "طوفان الأقصى"، ومن بين تلك المشاريع المتعثرة أحد السدود الذي كان مقررا افتتاحه لتوفير مئات الميجا واط من الكهرباء للاحتلال، ليتوقف المشروع تحت وطأة ضربات المقاومة.



ونقل موقع "جلوبس الإسرائيلي"، عن شركة نوي فاند المساهمة بمشروع سد كوكهاف هيدران في الجليل، أن 70 مهندسا أمريكيا هربوا من "طوفان الأقصى" ما أدى إلى تعطل المشروع لبضعة شهور مستقبلية وبعدما كان مقرر افتتاحه 2023.



وأوضحت شركة نوجا الإسرائيلية المساهمة بالمشروع، أن ذلك السد وسد آخر يتم العمل عليه كان من المقرر أن يوفرا 800 مليون ميجا واط من الكهرباء.



وتكلف السد المعطل 1.7 مليار شيكل لبنائه، بينما يمول الاحتلال 94% من تكلفته.



وذكر جلوبس، نقلا عن أمير شافيتز رئيس هيئة الكهرباء الإسرائيلية قبل انطلاق "طوفان الأقصى"، أنه يتوقع أن تمثل الطاقة النظيفة 30% من مصادر طاقة الاحتلال عام 2030.