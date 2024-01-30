إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على اتهامات لندن

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء، أنها استدعت السفير البريطاني لإبلاغه «احتجاج طهران الشديد» على الاتهامات التي وجهتها لندن لإيران.

وجاء في بيان الوزارة: «في أعقاب استمرار اتهامات النظام البريطاني، تم استدعاء سايمون شيركليف، السفير البريطاني في طهران،، إلى وزارة الخارجية (...) بعد ظهر اليوم وتم إبلاغه باحتجاج بلادنا الشديد».

ولم يحدد البيان سبب الاحتجاج الذي أتى بعد اتهامات بريطانية لموقف إيران في التوترات الإقليمية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وفرضت بريطانيا، الاثنين، عقوبات على مسئولين إيرانيين، قالت إنهم متورطون في تهديدات بقتل صحفيين على الأراضي البريطانية، وآخرين قالت إنهم أعضاء في عصابات إجرامية دولية مرتبطة بإيران.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات، التي فُرضت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تستهدف 7 أفراد ومنظمة واحدة.

والمسئولون الإيرانيون المستهدفون بالعقوبات أعضاء في «الوحدة 840» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني والتي قال تحقيق أجرته قناة «آي تي في» في بريطانيا إنها ضالعة في مؤامرات لاغتيال مذيعَين تلفزيونيين اثنين من قناة «إيران إنترناشيونال» الإخبارية في المملكة المتحدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون: «يشكل النظام الإيراني والعصابات الإجرامية التي تعمل نيابة عنه تهديداً غير مقبول لأمن المملكة المتحدة».

وأضاف: «تكشف حزمة اليوم عن أدوار المسئولين الإيرانيين والعصابات المتورطة في أنشطة تستهدف تقويض وإسكات وتعطيل الحريات الديمقراطية التي نقدرها في المملكة المتحدة».