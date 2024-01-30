الدبيبة يدعو إلى الابتعاد عن النهج المرتكز على الأمن في التعامل بين أوروبا وأفريقيا

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى الابتعاد عن النهج المرتكز على الأمن في التعامل بين أوروبا وأفريقيا.

وأكد الدبيبة، في ختام مشاركته بقمة إيطاليا أفريقيا، التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما على مدار يومين، وجود مقاربات يمكن خلالها معالجة قضايا الهجرة والاستقرار السياسي والأمني.

وشدد على ضرورة التوجه نحو النهج التنموي الذي يهدف لتطوير العلاقات مع دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن أهمية إفريقيا لا تكمن في كونها قارة غنية بمختلف الموارد والثروات الطبيعية فحسب.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للحكومة نشره على حسابه بموقع "فيسبوك" ليل الإثنين/ الثلاثاء، عقد الدبيبة عدة لقاءات ومباحثات على هامش القمة، أبرزها مع نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني، بحثا خلالها سبل استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في الملفات ذات الطابع الاقتصادي، ومنها المتعلقة بالنفط والغاز والتجارة البينية بين البلدين.

واستعرض الدبيبة وميلوني خلال اللقاء، تطورات تفعيل معاهدة الصداقة بين ليبيا وإيطاليا ودعم الجهود التي تبذلها اللجان المكلفة من البلدين لاستئناف العمل ببنود الاتفاقية وتنفيذ المشروعات التي التزمت روما بها في وقت سابق داخل ليبيا.

كما التقى الدبيبة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، لمناقشة سبل إطلاق الحوار الليبي الأوروبي الاستراتيجي حول قضايا الهجرة، إضافةً إلى آليات التعاون بين ليبيا وأوروبا في مجال الطاقة النظيفة.

وعقد الدبيبة جلسة مباحثات مع مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين المعني بالعمليات رؤوف مازو، لبحث ملف الهجرة غير النظامية وقضية اللاجئين المرتبطة بها، واتفقا على ضرورة تعزيز التعاون بين المفوضية والمؤسسات الليبية في هذا المجال.

كما عقد رئيس الوزراء لقاءات جانبية مع عدد من قادة ورؤساء الدول الإفريقية، أبرزهم الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وكان الدبيبة وصل إلى العاصمة الإيطالية روما أول أمس الأحد، للمشاركة في القمة الإيطالية الأفريقية التي عقدت أمس بمشاركة رؤساء دول وحكومات من الاتحاد الأفريقي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.