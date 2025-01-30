 جراديشار يحقق أولى جوائزه في الدوري المصري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جراديشار يحقق أولى جوائزه في الدوري المصري

الشروق
نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 10:47 م | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 10:47 م

حصل نيجك جراديشار، لاعب النادي الأهلي على أولى جوائزه في الدوري المصري، وذلك بعد المشاركة في مباراة الأحمر أمام بيراميدز.

وتعاقد النادي الأهلي مع المهاجم السلوفيني، نيجك جراديشار يوم الجمعة الماضي، قادمًا من فيهيرفار المجري، قبل أن يشارك مباراة الفريق أمام بيراميدز يوم الأحد.

وتُوج نيجك جراديشار بجائزة صاحب أفضل أهداف الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، وذلك بهدفه للأهلي أمام بيراميدز، والذي اقتنص من خلاله التعادل للأحمر في المواجهة.

وتعادل النادي الأهلي مع فريق بيراميدز بهدفين لمثلهما في المباراة التي أُقيمت مساء يوم الأحد الماضي، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.


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