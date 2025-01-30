استعدادات لإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين من أمام منزل يحيى السنوار في خان يونس

رصدت فضائية «الغد» استعدادات كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، لتسليم المحتجزين الإسرائيليين أربيل يهود وجادي موزيس، ضمن الدفعة الثالثة لصفقة التبادل.

وقال مراسل القناة، إن عملية تسليم المحتجزين ستتم من أمام منزل قائد حركة حماس السابق يحيى السنوار، في خان يونس، والذي تحول إلى حفرة عميقة بفعل القصف والحفر الإسرائيلي.

من أمام منزل السنوار.. كاميرا الغد ترصد استعدادات تسليم المحتجزين الإسرائيليين في خان يونس#قناة_الغد #غزة pic.twitter.com/pEYQWVeOUQ — قناة الغد (@AlGhadTV) January 30, 2025

وأمس الأربعاء، كشف أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، هوية الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر حسابه بمنصة تليجرام، إنه «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم الخميس، عن الأسرى أربيل يهود، وآجام بيرجر، وجادي موشي موزس».

وجرت عملية التبادل الثانية لمحتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين بين حركة حماس وإسرائيل، السبت الماضي.

وأفرجت حركة حماس عن 4 محتجزات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما أطلقت إسرائيل في المقابل سراح أسرى فلسطينيين.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد، 19 يناير الحالي، قبل يوم من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.