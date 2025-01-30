شهد جناح دار الشروق رقم B29 بقاعة 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أمس الأربعاء حالة من الزخم الكبير حيث شهد الجناح حضور عديد من كتاب دار الشروق، والذين حرصوا على توقيع نسخ من أعمالهم المختلفة، والتفاعل مع القراء، وأخذ صور تذكارية في الجناح ومع القراء والزوار المختلفين.

وتواجد بجناح دار الشروق أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، أحمد بدير مدير عام دار الشروق، وتواجد بالجناح الكاتب والدكتور حسام فخر، والذي وقع على عدد من نسخ أحدث أعماله "لسان عصفور" والصادر حديثا عن دار الشروق والتقط بعض الصور التذكارية المختلفة في جناح الدار، وتواجد أيضا الكاتب والإعلامي أحمد الدريني والذي وقع على عدد من نسخ أحدث كتبه "الحبيب.. زيارة جديدة للسيرة النبوية" والصادر حديثا عن دار الشروق وحرص الدريني على التقاط صور تذكارية في جناح دار الشروق.

وتواجدت الكاتبة والروائية الدكتورة مي التلمساني والتي زارت جناح دار الشروق، ووقعت على عدد من نسخ مؤلفاتها المختلفة بدرا الشروق والتقطت بعض الصور التذكارية المختلفة في الجناح، ومع القراء، كما تواجدت الكاتبة والسيناريست سمر طاهر وأحدث أعمالها كتاب الأطفال "كل هذا بسبب الملوخية" والصادر حديثا عن دار الشروق.

وتواجدت أيضا بجناح الدار الكاتبة والروائية هالة البدري وأحدث أعمالها رواية "المنتهى" والصادرة حديثا عن دار الشروق حيث تواجدت البدري بالجناح لتوقيع على عدد من نسخ روايتها الأحدث، ولالتقاط عدد من الصور التذكارية المختلفة في جناح الدار، وتواجدت الدكتورة والكاتبة وفاء شلبي بصحبة كتابها الأحدث "أنت حرة" والصادر حديثا عن دار الشروق، والكاتب والروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي وأحدث رواياته "سنة القطط السمان" والصادرة حديثا عن دار الشروق والتي صدرت طبعتها الثانية.

وتواجدت أيضا الكاتبة والروائية نورا ناجي وأحدث رواياتها "بيت الجاز"، والكاتبة والروائية رشا عدلي وأحدث أعمالها رواية "جزء ناقص من الحكاية" والصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون، وعن دار الشروق في طبعتها المصرية، وتواجد أيضا بالجناح الكاتب الصحفي سيد محمود، والكاتب والإعلامي محمد فتحي، والكاتبة والروائية اللبنانية هدى بركات.



بالإضافة لجمهور القراء والذين توافدوا بأعداد ملحوظة على جناح دار الشروق، والذي شهد تواجد مبكر من رواد المعرض، وذلك من خلال عديد القراء الشغوفين بمطالعة أحدث وأقيم الإصدارات والمؤلفات الخاصة بدار الشروق، وتصاعد أعداد القراء والزوار بالجناح على مدار اليوم.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56 يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، بما في ذلك الأدب، التاريخ، التنمية الذاتية، والعلوم، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب كافة الأعمار، مما جذب العائلات والطلاب على حد سواء.

وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56 حتى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب، وكان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قد افتتح في وقت سابق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56 رسميا، وسط حضور رسميا كبير من الكثير من الوزراء، ووسط تغطية صحفية وإعلامية كبيرة.