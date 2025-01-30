 نجمة برشلونة: لن أشعر بالراحة بلعب كأس السوبر الإسباني في السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجمة برشلونة: لن أشعر بالراحة بلعب كأس السوبر الإسباني في السعودية

وكالات
نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 9:04 م | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 9:04 م

أكدت أيتانا بونماتي، نجمة برشلونة، اليوم الخميس، أنها لا تشعر بالراحة في إقامة كأس السوبر الإسباني للسيدات بالسعودية، على غرار ما حدث في بطولة الرجال.

وقالت بونماتي، خلال تصريحات صحفية: «السعودية، مثل باقي دول العالم، لديها الكثير لتقدمه على مستوى المساواة بين الرجال والسيدات، إذا لم يحدث تحسن في هذا الجانب، فلن أشعر بالراحة بالذهاب للعب هناك».

وأضافت: «إقامة كأس السوبر الإسباني في مدريد في السنوات الأخيرة هو أمر غير منصف لأنه يعتبر مكانا غير محايد، وليس في إمكان الكثيرين الانتقال إليه، وهو الأمر الذي يتسبب في تكاليف إضافية للنادي».

وكان فريق سيدات برشلونة قد توج بلقب السوبر الإسباني للمرة الرابعة على التوالي، الخامسة في تاريخه، بفوزه الكاسح بخماسية نظيفة على ريال مدريد في النهائي الي جمعهما الأحد الماضي على ملعب بوتاركي. في مدريد.


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