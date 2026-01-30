أحمد الفخراني يوقع أعماله بجناح دار الشروق في معرض الكتاب

وقع الكاتب والروائي أحمد الفخراني اليوم الجمعة أعماله المختلفة الصادرة عن دار الشروق، وأحدث أعماله وهما رواية "بياصة الشوام"، وكتاب "استكشاف النمط الفريد.. عن الكتابة والقراءة والحياة دروس من كبار كتاب القصة"، والصادرين حديثا عن دار الشروق، وذلك بجناح دار الشروق رقم B 28 بقاعة 2 في معرض القاهرة للكتاب، ضمن لقاء مؤلف الذي تنظمه الدار خلال فعاليات المعرض.

وحرص العديد من محبي وقراء أحمد الفخراني على التواجد بجناح الدار من أجل الحصول على التوقيع على أعماله المختلفة، والتقاط الصور التذكارية، والنقاش معه حول الأعمال والكتابة.

يذكر أن فعاليات الدورة ال57 لمعرض القاهرة للكتاب لعام 2026 افتتحت يوم 21 من يناير، وتستمر حتى 3 من فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع.

وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة، تقديرًا لقيمته الأدبية الخالدة ودوره في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تكريمًا لمسيرته الإبداعية المؤثرة في وجدان أجيال من الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض هذا العام، وترفع الدورة شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تعبيرًا عن مكانة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم وبناء الوعي.