توروب والشناوي يتفقدان ملعب مباراة يانج أفريكانز

حرص ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق، على تفقد أرضية استاد أماني الذي تقام عليه مباراة يانج أفريكانز غدا في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل، على ملعب أماني في زنجبار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص المدير الفني على التوجه عقب المؤتمر الصحفي الى الملعب؛ لتفقد أرضيته قبل خوض المران الرئيسي للأهلي عليه مساء اليوم.

ويحتل الأهلي صدراة جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، فيما يأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والجيش الملكي ثالثا برصيد نقطتين، بفارق الأهداف فقط أمام شبيبة القبائل، صاحب المركز الرابع والأخير.