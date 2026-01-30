عميد طب القاهرة: حصر الخدمات العلاجية المقدمة بجميع مستشفيات قصر العيني والأقسام ومتابعة تكويدها

المدير التنفيذى للمستشفيات: استحداث عيادات أمراض العيون الوراثية للبالغين



عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري لشهر يناير 2026، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، دكتور حسام حسني ونواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عمر عزام وكيل الكلية شئون الخدمه المجتمعية وتنمية البيئة وعدد من القيادات الطبية والإدارية.

وشدد الدكتور حسام صلاح خلال المجلس، على ضرورة حصر الخدمات العلاجية المقدمة بجميع مستشفيات قصر العيني والأقسام المختلفة حصرًا دقيقًا، وإعداد إحصائية واضحة بهذه الخدمات، مع متابعة تكويدها، بما يسهم في توحيد المعايير وتحسين كفاءة التشغيل.

ووجّه بتشكيل لجنة مختصة لاستكمال إجراءات تكويد الخدمات غير المُدرجة، ومتابعة هذا الملف بشكل دوري داخل مجلس المستشفيات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية ودعم اتخاذ القرار.

واستعرض الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، زيارة وفد اعتماد برنامج طب الطوارئ للتدريب تحت مظلة البورد العربي، موضحًا أن الزيارة جاءت في إطار متابعة جودة العملية التدريبية والاطلاع على الإمكانات الإكلينيكية والتعليمية بمستشفى الطوارئ والاستقبال، بما يدعم جهود اعتماد البرنامج وفق المعايير المعتمدة.

كما استعرض المدير التنفيذي استحداث عيادة متخصصة لأمراض العيون الوراثية للبالغين، موضحًا أن هذا التوجه يأتي استجابة للطبيعة الممتدة للأمراض الوراثية داخل الأسرة الواحدة.

أكد الدكتور حسام حسني أن استحداث هذه العيادة يعكس التوجه نحو تقديم خدمة طبية متخصصة ومتكاملة، تعتمد على التكامل بين التخصصات والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين دقة التشخيص ورفع جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

وناقش المجلس مشروع اتفاقية التجربة السريرية بين شركة MRC للخدمات الطبية والأبحاث العلمية ومستشفى المنيل الجامعي التخصصي، وذلك وفقًا لموافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة القاهرة بتاريخ 25/5/2025.

كما استعرض الدكتور حسام حسني خلال المجلس نِسَب إشغال مستشفيات قصر العيني، واشار الى أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات الإشغال، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمات الطبية.

واستعرض المدير التنفيذي عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار خلال الشهر السابق، مشيرا الى ضروره التحفيز على استمرار العمل على رفع معدلات الأداء.

كما استعرض المجلس توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أنه مخزون آمن وكافٍ لتغطية احتياجات المستشفيات لمدة ستة أشهر، بما يضمن انتظام العمل الطبي دون معوقات.

ووافق المجلس على التبرعات المقدمة للمستشفيات خلال الفترة الماضية.

استضاف المجلس خلال جلسته المنعقده الدكتور علاء مشرف، رئيس قسم المسالك البولية الأسبق، حيث استعرض برنامجًا ذكيًا لتسهيل إدخال بيانات المرضى من خلال المحادثة الصوتية بين الطبيب والمريض وتحويلها إلى نموذج طبي متكامل ومنظم يشمل بيانات المريض والخطه العلاجيه.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسام صلاح أهمية ربط إدارة الإحصاء بالمستشفيات بمثل هذه التطبيقات الذكية، لما تمثله من نقلة نوعية في تطوير نظم المعلومات الصحية، وتحسين دقة البيانات، ودعم التخطيط واتخاذ القرار داخل المستشفيات.