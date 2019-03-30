النائب محمد العقاد: السيسي يعمل لمصلحة محدودي الدخل بعيدا عن الشعارات

أشاد النائب محمد العقاد، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قائلا: هذا هو القائد الحقيقي الذي يدرك معاناة شعبه، وأنه في الوقت الذي يبني وينجز مشروعات قومية يهتم بالمواطن والموظف ومحدودي الدخل.

وأضاف العقاد في بيان له اليوم، أن الرئيس لم يغفل شريحة من شرائح المجتمع المصري بكافة أطيافة من خلال تحسين أجور العاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، لافتا إلى أن هذا الأمر يعكس اهتمام الرئيس بملف الحماية الاجتماعية على أرض الواقع وليس شعارات.

وتابع النائب: "الرئيس السيسي أول رئيس مصري يعمل لمصلحة المواطن ومحدود الدخل بعيدا عن الشعارات، ولهذا يحظى بشعبية جارفة في الشارع المصري، وعلى الرغم من الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، إلا أن الشعب المصري أثبت للرئيس أنه شريك في صنع بناء وطنه، وها هو اليوم الذي يرد فيه الرئيس للشعب المصري جزء من الجميل على تحمل متاعب الفترة الماضية".