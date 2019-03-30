مؤيدو الرئيس الفنزويلي ومعارضوه ينظمون مظاهرات متنافسة على السلطة

نظم مؤيدو الرئيس الفنزولي، نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة بالبلاد، خوان جوايدو، مظاهرات متنافسة في مناطق مختلفة من البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت أن أنصار مادورو احتشدوا بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس لتنظيم مظاهرة تحت شعار "مناهضة الإمبريالية"، فيما ألقى جوايدو،الذي يسعى للإطاحة بمادورو، خطابًا أمام حشد من مؤيديه بمدينة لوس تيكيس الواقعة بالقرب من كاراكاس.

ونوهت الشبكة الأمريكية إلى أن مثل هذه المظاهرات المتنافسة قد أصبحت نمطًًا مألوفًا خلال الأسابيع الماضية؛ حيث تتنافس الفصائل على السلطة في بلد يعاني من اضطراب اقتصادي وأزمة إنسانية، كما لفتت الشبكة إلى أن المظاهرات الأخيرة تأتي بعد يوم واحد من إعلان "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر" استعداده لتوصيل المساعدات إلى فنزويلا الشهر المقبل مؤكدًا على وقوفه محايدًا من كلا الطرفين اللذين حذرهما من التدخل في توزيع المساعدات.