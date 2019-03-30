أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم السبت بلغ 20 سفينة.

وأضاف "ملاك"، في بيان له، اليوم، أن موانئ الهيئة شهدت وتم تداول 345 شاحنة بضائع و100 سيارة خلال 48 ساعة، موضحا أن حركة الواردات شملت 225 شاحنة و74 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 120 شاحنة بضائع و26 سيارة.

وأوضح أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال ثلاث سفن ومغادرة السفينة سينا، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر ثلاث سفن، كما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.

على جانب آخر يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين Braslen وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمانة.