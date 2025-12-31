سيراميكا كليوباترا يفوز على فاركو بثنائية في كأس عاصمة مصر

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزًا مهمًا على نظيره فاركو بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

وافتتح سيراميكا كليوباترا التسجيل في الدقيقة 25، بعدما أطلق عمرو السولية تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بجسد عمرو قلاوة لاعب فاركو قبل أن تستقر داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدف دون رد.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء توقف اللعب لمدة خمس دقائق، إثر اصطدام قوي بالرأس بين عمرو قلاوة لاعب سيراميكا وجابر كامل لاعب فاركو، استدعى تدخل سيارة الإسعاف للاطمئنان على حالتهما، قبل استئناف المباراة بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 83، عزز أيمن موكا تقدم سيراميكا كليوباترا بإحرازه الهدف الثاني، مستغلًا متابعة ناجحة لتسديدة إسلام عيسى التي ارتطمت بالعارضة، لترتد أمام موكا داخل منطقة الجزاء ويودعها الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، تمكن فريق فاركو من تقليص الفارق بتسجيل هدف في الدقيقة 96 عن طريق شوقي الضنين، بعد متابعة لركلة ركنية نُفذت داخل منطقة الجزاء، إلا أن الهدف لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.