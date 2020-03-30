آخر نصائح طبيب بورسعيد الراحل عبر حسابه بفيسبوك: «ليه خليك في البيت؟»

كتب الدكتور أحمد عبده اللواح، رئيس قسم التحاليل بكلية الطب بجامعة الأزهر، نصيحته الأخيرة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز 56 عامًا متأثر بإصابته بعدوى فيروس كورونا.

وحمل منشور الطبيب الراحل، دعوة للمواطنين بالبقاء لعدم التعرض للعدوى في المنزل، قائلًا: "ليه خليك في البيت؟ وإيه اللي هيحصل لما نقعد في البيت أسبوعين ؟! الناس تتساءل: يعني بعد الأسبوعين دول هيحصل إيه؟ ما إحنا هنرجع تاني لحياتنا والفيروس هينتشر تاني؟".

وتابع: "خد بالك معايا: الناس دلوقتي أربع أنواع: 1- ناس لم يصلها الفيروس: و دا هيستفيد إنه مش هيجيله العدوى، 2- ناس حاملة الفيروس من غير أي أعراض، فدول قعدتهم في البيت مش هيعدوا حد، ومع الوقت الأجسام المناعية هتقضي على الفيروس اللي في جسمها، 3- ناس حاملة للفيروس و عندها أعراض خفيفة، ودول قعدتهم في البيت هتخليهم مش هيعدوا حد ومناعة الجسم مع الوقت هتقتل الفيروس في جسمهم برضو، وبعد الأسبوعين هيكون اتخلص من الفيروس واكتسب مناعة طبيعية كمان، 4- ناس حاملة للفيروس وعندها أعراض شديدة ودول محتاجين يروحوا المستشفى ويتعالجوا فيها".

واستطرد: "أهم شيء هام جدًا جدًا: الفيروسات اللي انتشرت على الأسطح والأرض وحتى لو في الهواء هتموت بعد أسبوعين لو مالقتش جسم إنسان تتكاثر فيه، المهم المهم المهم خلال الأسبوعين دول - لو التزمنا - ممكن الفيروس يموت في الخارج لو مالقاش جسد يدخله، ويموت في داخل أجسامنا كمان، الفيروس محتاج جسد بني آدم علشان يتكاثر ولو مالقاش بيموت وهي دي الفكرة من القعاد في البيت".