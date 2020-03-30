ألمانيا: لا تخفيف يلوح في الأفق الآن بالنسبة لتقييد الحياة العامة

لا تعتزم الحكومة الألمانية وضع خطة زمنية لعودة تدريجية للحياة العامة، طالما أن انتشار فيروس كورونا المستجد لم يتباطأ على نحو واضح في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين في برلين إنه عقب أسبوع من فرض تقييدات صارمة على الاختلاط الاجتماعي يتضح "أننا بحاجة إلى كافة الإجراءات دون أي نقصان فيها".

وذكر زايبرت أن المستشارة أنجيلا ميركل أول من يتمنى إعلان تخفيف الإجراءات المشددة، موضحا في المقابل أنها على قناعة أنه سيكون من الخطأ إثارة آمال لا يمكن تحقيقها الآن.

وبحسب بيانات زايبرت، ستعقد ميركل مؤتمرا هاتفيا مع رؤساء حكومات الولايات بعد غد الأربعاء لتقييم الأوضاع والإجراءات المتخذة حتى الآن.