رئيس الوزراء السوداني يبحث تطورات كورونا خلال القمة الإسفيرية

عقد رئيس مجلس الوزراء السوداني، الرئيس الحالي لمنظمة الإيقاد، عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، قمة إسفيرية ضمت رؤساء دول وحكومات منظمة الإيقاد؛ لمناقشة تطورات جائحة الكورونا التي يشهدها العالم حاليًا.

وقال وزيرالثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، مساء اليوم، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السودانية، إن القمة ناقشت تطورات الأوضاع في دول الإقليم جراء انتشار جائحة الكورونا وكيفية العمل والتنسيق المشترك بين دول الإقليم لمجابهة انتشار الوباء.

وأضاف الوزير أن القمة تطرقت إلى التنسيق بين وزراء الصحة والمالية لدول منظومة الإيقاد في كيفية تلقي الدعم الدولي، باعتبار أن معظم هذه الدول في حاجة إلى الدعم الدولي لمجابهة فيروس كورونا، والتي وصفها بأنها كارثة كبيرة.

وأوضح أن القمة ناقشت التحرك الجماعي لمراقبة الحدود وضبط الحركة عبر الحدود، بجانب تسهيل حركة البضائع لعدم تأثر الأسواق داخل دول إقليم الإيقاد.

ووصف الوزير قمة الإيقاد الإسفيرية بأنها جيدة وتم خلالها تبادل وجهات النظر، لافتًا إلى أن هناك تصميمًا كبيرًا على العمل المشترك بين دول الإيقاد للتصدي لهذا الوباء، قائلاً: «هذا المرض لا يمكن لأي دولة وحدها مجابهته وضرورة تبادل الخبرات والتجارب بين دول الإقليم للتصدي لهذا الوباء».