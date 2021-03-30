إحباط محاولات تهريب كمية من معجون التمر والملابس الجاهزة بجمارك نويبع

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي، مدير عام الجمرك محاولات تهريب كمية معجون التمر والملابس الجاهزة، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم (207) لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وجاء ذلك وبناءً على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة البحث الجنائي بميناء نويبع، وإدارة مكافحة التهرب الجمركي، وإدارة الأمن الجمركي بمحاولة شركة ( أ . ج . د ) للاستيراد تهريب كمية من البضائع المخالفة، والتهرب من سداد الرسوم عن طريق التلاعب في نوع الصنف والأعداد في الفاتورة، بالمخالفة لما هو مدرج في شهادة المنشأ والمستندات، للتمتع بالإعفاء الممنوح باتفاقية الشراكة العربية.

وبالكشف الفعلي للبضائع الواردة تبين وجود 424 كرتونة معجون لعجوة التمر، غير مثبت في المستندات، وغير مدون عليها أي بيانات، بخلاف الوارد في المستندات.

كما جرى إحباط محاولة راكبين قادمين من الأردن تهريب كمية من الملابس الجاهزة، بإخفائها عن رجال الجمارك بصالة التفتيش.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 75 ألف و 666 جنيهًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي بأرقام ( 6 و 7 و 8) لسنة 2021.