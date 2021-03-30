تقدم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتهنئة لكل المصريين على نجاح هئية قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة، قائلًا: «مبروك لمصر كلها على هذا الأداء الرائع المتناغم المتكامل بين كل جهات الدولة وكأنه عزف سيمفونية رائعة».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، إن نجاح تعويم السفينة الجانحة يشهد لمصر ولقدرتها على إدارة هذا المرفق، مشيرًا إلى تواجده يوم الاثنين وقت عقد المؤتمر الصحفي للإشراف على حضور الفضائيات.

وأشار إلى لقائه المطول مع رئيس هيئة قناة السويس قبل عقد المؤتمر الصحفي الاثنين الماضي، معقبًا: «شعرت بالثقة والطمأنينة الكبيرة بعد هذا اللقاء».

وأوضح أن رئيس هيئة قناة السويس كان قد أعد عدة سناريوهات لحل أزمة السفينة الجانحة، مشيدًا بالمؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه الفريق أسامة ربيع السيناريوهات المحتملة لحل الأزمة، والذي أشاع أجواء من الثقة لجميع المتابعين.

وتوجه بالتحية لوسائل الإعلام المصرية التي وقفت بجانب الدولة وأشاعت أجواء من الطمأنينة لجميع المواطنين، مستنكرًا ما تداولته بعض وسائل الإعلام المعادية وحديثها عن سيناريوهات سيئة تهدف للتشوية.

ولفت إلى أن الدرس المستفاد من تلك الأزمة هو التمسك الدائم بالوطن، مضيفًا أن حادث السفينة البنمية الجانحة عارض ومن الممكن أن يحدث في أي مكان بالعالم.

ونجحت هيئة قناة السويس، عصر اليوم الاثنين، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.



