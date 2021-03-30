إيران: لا مقترح لانضمام الولايات المتحدة للاتفاق النووي

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أكدت البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي ليست بحاجة إلى أي خطة وإنما بحاجة فقط لقرار سياسي من قبل واشنطن لتنفيذ التزاماتها.

وأفادت البعثة بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتصال مع أطراف الاتفاق النووي حول القضايا ذات الصلة".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن البعثة القول :"ليس هناك أي مقترح لانضمام الولايات المتحدة من جديد للاتفاق النووي. وهذا الأمر بحاجة فقط إلى قرار سياسي من قبل الولايات المتحدة لتنفذ جميع التزاماتها وفقا للاتفاق بصورة فورية وكاملة".

وكان موقع "بوليتيكو" الإخباري ذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم عرضا جديدا لإيران لكسر الجمود في الملف النووي.

ونقل الموقع عن مصدرين إن مسؤولي إدارة بايدن سيقدمون اقتراحا جديدا هذا الأسبوع لبدء محادثات مع إيران.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الدولي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة لكافة التزاماتها بشرط عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.