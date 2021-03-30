العراق وسوريا يبحثان تنشيط السياحة الدينية

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، خلال لقائه مع السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح، اليوم الثلاثاء، استرداد الاثار المهربة وتنشيط السياحة الدينية.

وحسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، فقد استعرض الجانبان عددا من الملفات الثقافية المشتركة، وعلى رأسها جهود الدولتين الشقيقتين لاستعادة الآثار المنهوبة والمهربة، وناقشا الآثار المدمرة للإرهاب على كلا البلدين، لا سيما في جانب الآثار والاستهداف الممنهج للجماعات الإرهابية لمعالم التاريخ العريق المشترك بين البلدين.

وأكد الوزير العراقي عمق العلاقات الثقافية بين البلدين لاسيما على مستوى الشعوب، مشيراً إلى أن العراق وسوريا ومصر كانت في طليعة البلدان التي رسمت ملامح الثقافة العربية.

من جهته، دعا السفير السوري، وزير الثقافة إلى زيارة سوريا خلال الأيام القادمة، الأمر الذي رحب به وزير الثقافة العراقي، ووعد بتلبيته في أقرب فرصة.