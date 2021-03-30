إصابة 4 أشخاص بينهم طفلين في حادث تصادم سيارتين بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين اليوم الإثنين، على الطريق الدولي القديم بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي القديم الواقع في نطاق مدينة رأس سدر، بالقرب من قرية أبوصويرة.

وأسفر الحادث عن لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلين، وهم كمال عبدالله محمود، 39 عامًا، وسليمان كمال عبد الله، 8 سنوات، و هدير كمال عبدالله، 10 سنوات، وصباح حسن صباح، 65 عامًا، وجميعهم من مدينة رأس سدر.

وجرى نقل مصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، وإخلاء موقع الحادث، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.