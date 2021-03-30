العراق: 37 حالة وفاة و5995 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 14 ألفا و286 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 5995 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 844 ألفا و260.

وأشار التقرير إلى شفاء 4915 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 755 ألفا و350 حالة.

وأوضحت أن عدد الأفراد الذين تلقو اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في العراق بلغ 13 ألفا و20 فردا، ليرتفع إجمالي عدد الأفراد الذين تلقو التطعيم بالجرعة الأولى للقاح إلى 41 ألفا 205 أفراد.