 بسبب علاقة محرمة.. فتاة تقتل شاب بسكين وتفر هاربة بالهرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بسبب علاقة محرمة.. فتاة تقتل شاب بسكين وتفر هاربة بالهرم

مصطفى بكر
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 4:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 4:58 ص

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب قتلته فتاة بسبب وجود خلافات على علاقة محرمة بمنطقة الهرم في الجيزة.


كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمة واستدعاء عدد من شهود العيان لمعرفة تفاصيل الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة شاب لقى مصرعه على يد فتاة بسبب خلافات على علاقة محرمة بينهما وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الفتاة قتلت المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" وفرت هاربة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

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