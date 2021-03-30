مع بدء العد التنازلي للحدث الذي ينتظره العالم، موكب المومياوات الملكية، تطلق وزارة السياحة والآثار فيلما ترويجيا بمشاركة عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل.



ويتضمن الفيلم محتوى حصري عن تاريخ الـ22 مومياء ملكية التي ستنقل في موكب أسطوري مهيب سيجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط يوم السبت المقبل 3 أبريل.



ويلقي الفيلم مزيدا من الضوء من لقطات حصرية على تاريخ كل المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، وأهم مقتنياتهم الأثرية الفريدة.