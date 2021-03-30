عميد النقل البحري بالجامعة العربية: السفينة الجانحة مؤمن عليها بمبلغ 200 مليون دولار

قال الدكتور محي السايح، عميد كلية النقل البحري بالجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن جميع السفن التي تعمل بمجال الملاحة الدولية يكون مؤمن عليها مقابل حصولها على الشهادات التي تؤكد صلاحيتها للعمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء أمس الاثنين، أن التأمين على السفن التي تعمل بالملاحة الدولية له أنواع عدة بداية من التأمين على السفينة والآلات والمعدات والبضائع وأرواح الطاقم، وكذلك التأمين ضد مخاطر الحروب.

وأوضح أن شركة التأمين التي تؤمن على السفينة الجانحة ستقوم بعملية إعادة للتأمين لكي يتم توزيع تكلفة التأمين على شركات أخرى مشاركة لتخفيض التكلفة، مضيفًا أن السفينة الجانحة مؤمن عليها بمبلغ 200 مليون دولار.

وأشار إلى تجاوز تكاليف التأمين الـ 3 مليارات دولار، متوقعًا عدم وجود أي سبب من الأسباب يدين العاملين بقناة السويس خلال التحقيقات.

وذكر أن أسباب جنوح السفينة مركبة بمعنى أن هناك عوامل طبيعية، إضافة إلى بعض الأسباب الفنية والتفنية، هي التي أدت إلى حدوث تلك الأزمة، ذاكرًا أنه من الأفضل انتظار نتيجة التحقيقات.

ونجحت هيئة قناة السويس، عصر أمس الاثنين، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.



