مالیزیا: الأولویة للمقبلین على الحج في تلقي اللقاح المضاد لفیروس كورونا

قال الوزیر المنسق لبرنامج التطعیم الوطني المالیزي خیري جمال الدین، إنه سیتم إعطاء الأولویة للمقبلین على الحج في تلقي اللقاح المضاد لفیروس كورونا المستجد، فور إعلان حكومة السعودیة رسمیاً عن اشتراط التطعیم لأداء مناسك الحج.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الثلاثاء، عن جمال الدين إن صندوق الحج المالیزي (تابونغ حاجي) سیقوم بتقدیم قائمة كاملة للمقبلین على الحج استناداً إلى الجدول الزمني بعد الحصول على القرارالرسمي من الحكومة السعودیة.

وأضاف أن المسؤولیة تقع على عائق الحكومة المالیزیة لتوفیر اللقاحات لجمیع المالیزیین المقبلین على تلك العبادة، إذا فرضت الحكومة السعودیة جمیع الحجاج الدولیین على تلقي اللقاحات المضادة "لكوفید-19"، مؤكدا أن الحكومة المالیزیة والصندوق سیعملان معا للنظر في القائمة، بحیث یتم إعطاؤھم الأولویة في تلقي اللقاحات بعد الحصول على القرار الرسمي من السعودیة.