 صلاح يفسر سبب تذبذب أداء ليفربول ويوضح طبيعة علاقته بكلوب - بوابة الشروق
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صلاح يفسر سبب تذبذب أداء ليفربول ويوضح طبيعة علاقته بكلوب

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 4:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 4:16 ص

فسر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سر تذبذب نتائج فريقه هذا الموسم، كما أوضح طبيعة علاقته بالمدير الفني الألماني يورجن كلوب.

وقال صلاح في حوار مع صحيفة"ماركا" الإسبانية:" لقد تداخلت عوامل عديد منها أن الحظ لم يكن حليفنا، ابتعدنا عن لقب الدوري، مما ضاعف من إصرارنا على الفوز بدوري الأبطال، وأتمنى أن ننجح في ذلك".

وحول علاقته "علاقتي مع المدرب يورجن كلوب طبيعية وتقوم على الاحترافية ولا يمكن أن أجد لها وصفا أكثر من ذلك". ورد هداف البريميرليج عن تساؤل آخر بشأن من الخاسر الأكبر بين ليفربول وريال مدريد في ظل غياب الجمهور:"أنفيلد.. الجميع يعترف بقوة جماهيرنا في أنفيلد، لقد خسرنا الكثير بدون جماهيرنا، وأعتقد أننا الفريق الأكثر تضررا من اللعب بدون جمهور".


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