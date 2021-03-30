 بلينكن يدعو مجلس الأمن لاستئناف عمليات إغاثة عبر الحدود لداخل سوريا - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 مارس 2021 1:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

بلينكن يدعو مجلس الأمن لاستئناف عمليات إغاثة عبر الحدود لداخل سوريا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 1:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 1:14 ص

دعا أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الاثنين مجلس الأمن الدولي إلى لاستئناف عمليات إغاثة عبر الحدود إلى داخل سوريا.
وطالب بلينكن، في كلمته خلال ترؤسه لجلسة افتراضية لمجلس الأمن اليوم ، بمنح عمال الإغاثة إمكانية الدخول بدون قيود إلى المناطق السورية المتضررة من الحرب، كما دعا مجلس الأمن للتوسع في المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان ممن تعتمد حياتهم على هذه المساعدات .
وشدد الوزيرعلى ضرورة عدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية التي يعيش عليها ملايين السوريين.
وتأتي تصريحات بلينكن في وقت تقول فيه الأمم المتحدة إن ما يقدر ب 3ر12 مليون شخص في سوريا يحتاجون للمساعدات الإنسانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك