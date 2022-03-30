الشهر العقاري: لا تكدس في المصلحة لتسجيل الملكية على عكس مراكز التوثيق

رد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، على سؤال ما إذا كان هناك تكدس على المصلحة، قائلا إن التكدس موجود في فروع التوثيق، لأن إجراءات التوثيق وقتية.

وأضاف ياقوت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مدة طلب تسجيل الملكية في الشهر العقاري لا تتعدى 37 يومًا كحد أقصى، يتم فيها نقل الملكية العقارية.

ولفت إلى وجود سيارات توثيق متنقلة، ومراكز تكنولوجية، وحجز مسبق، وفروع توثيق تعمل بنظام الشباك الواحد وأخرى تعمل بنظام الحجز المسبق، ما أدى إلى زوال مشكلة التكدس التي كانت موجودة في العهد السابق.

وأوضح أن القانون وضع عقوبة جنائية تصل إلى الحبس مدة سنة وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لمن يخالف قانون الشهر العقاري.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن اللائحة التنفيذية الجديدة قضت على تعقيدات الإجراءات التي كانت سببا في عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم، مشيرا إلى أن الحكومة تصدت لكل المشكلات التي تواجه المواطنين من مشاكل التسجيل.

وأضاف خلال موتمر صحفي عُقد للإعلان عن تعديلات قانون الشهر العقاري، أن وزارة العدل انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري ، وسيتم العمل بها اعتبارا من ٨ مايو المقبل.