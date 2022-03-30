موسكو تُعيد نشر قواتها في أوكرانيا لدى تحول تركيزها إلى دونباس

أكدت وزارة الدفاع الروسية بدء إعادة انتشار قواتها قرب العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة تشيرنيهيف شمالي البلاد.

وقال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع في موسكو مساء اليوم الأربعاء: "يتم إعادة نشر القوات المخطط له في منطقتي كييف وتشيرنيهيف".

وأضاف أن الجنود الروس حققوا أهدافهم الرئيسية هناك، مشيرا إلى أنه يجري نشر القوات لتمكين "العملية من تحرير دونباس بالكامل".

ووافقت روسيا على خفض عملياتها القتالية بشدة قرب كييف وتشيرنيهيف في محادثات السلام مع أوكرانيا التي أجريت أمس في اسطنبول، لكن العديد من المراقبين يرون ما قالت موسكو إنه انسحاب للقوات باعتباره تناوب للوحدات وإعادة إمدادها.

وأفادت الرئاسة الروسية بعدم حدوث أي انفراجات في جولة المفاوضات التي جرت في اسطنبول أمس بين وفدي موسكو وكييف.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف القول للصحفيين اليوم الأربعاء بأنه كانت هناك "نقطة إيجابية" تكمن في شروع الجانب الأوكراني بصياغة اقتراحاته ووضعها على الورق.

وأشارت اوكرانيا إلى استعدادها للتخلي عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي(ناتو) وتبني موقف محايد، إذا تم منحها ضمانات أمنية من دول أخرى من بينها الولايات المتحدة.

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتلفزيون الأوكراني اليوم: "انتقلنا إلى الأسلوب العملي. وهذا هو الأمر المهم".

وذكرت الاستخبارات البريطانية أن الوحدات الروسية تكبدت خسائر ضخمة واضطرت إلى التراجع إلى روسيا وبيلاروس الحليفة الأسبوع الجاري لإعادة تنظيم صفوفها وإعادة الإمداد.