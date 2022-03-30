بايدن يتجه لاستخدام صلاحيات الحرب الباردة لزيادة إنتاج معادن البطاريات

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يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال هذا الأسبوع لتفعيل صلاحيات ترجع إلى زمن الحرب الباردة لتشجيع الإنتاج المحلي لمعادن حيوية لصناعة السيارات الكهربائية وأنواع أخرى من البطاريات، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن البيت الأبيض يبحث إضافة مواد البطاريات إلى قائمة من العناصر يشملها قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950 – وهي نفس السلطة التي مارسها الرئيس هاري ترومان في صناعة الصلب من أجل الحرب الكورية ودونالد ترامب لإنتاج الكمامات للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن إضافة مواد مثل الليثيوم والنيكل والجرافيت والمنجنيز إلى القائمة يمكن أن يساعد شركات التعدين في الوصول إلى 750 مليون دولار من أموال قانون الإنتاج الدفاعي 3.

وأوضح أحد المصادر أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد أيضا في إعادة تدوير مواد البطاريات.