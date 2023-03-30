بوتين يوقع مرسوما حول التجنيد الإجباري خلال فصل الربيع

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسومًا حول التجنيد الإجباري في الربيع، والذي بموجبه سيتم استدعاء 147 ألف شخص، إلى القوات المسلحة الروسية في الفترة من 1 أبريل إلى 15 يوليو.



وذكرت وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، أنه "في الفترة من 1 أبريل إلى 15 (تموز)يوليو العام الحالي، ستتم الدعوة إلى التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية لمواطني روسيا، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 27 عامًا، والذين ليسوا في الاحتياط، واستدعاء 147 ألف شخص إلى التجنيد الإجباري"، ممن يستوفون متطلبات قانون "التجنيد والخدمة العسكرية".



وبحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك اليوم الخميس، تشير الوثيقة الرئاسية إلى أنه تم إصدار تعليمات إلى الحكومة والسلطات الإقليمية ولجان التجنيد بضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتجنيد الإجباري.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "من بين 300 ألفا من المقاتلين الذين تمت تعبئتهم، 150 ألفا يتواجدون في منطقة العمليات، أي النصف. من بين هؤلاء الـ150 ألفا المتواجدين في التشكيلات نصفهم فقط، أي 77 ألفا، موجودون مباشرة في الوحدات القتالية، والبقية في الصف الثاني أو الثالث، يؤدون بشكل أساسي وظائف قوات الدفاع.



وأضاف بوتين: "الحديث عن أي تعبئة إضافية هو أمر لا معنى له، ولا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي لا بالنسبة للبلاد أو وزارة الدفاع".



يذكر أنه في 28 أكتوبر الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الرئيس بوتين، عن استكمال التعبئة الجزئية في روسيا، التي بدأت في 21 سبتمبر الماضي ، وبحسب شويجو، تم استدعاء 300 ألف شخص. وأنه لا خطط لأية مهام إضافية كجزء من التعبئة الجزئية.