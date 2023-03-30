الدفاع الروسية: تحييد 545 مقاتلا أوكرانيا وإسقاط مروحية أوكرانية و3 محطات رادار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد 545 مقاتلا أوكرانيا وإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"، وتدمير 3 محطات رادار لمنظومات الدفاع الجوي "إس-300" تابعة للجيش الأوكراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن القوات الجوية الفضائية الروسية أسقطت طائرة من طراز "مي-8" بالقرب من قريبة أوسبينكوفا بمنطقة زابوريجيا، وتدمير 3 محطات رادار لمنظومات الدفاع الجوي الأوكرانية من طراز "إس-300" المضادة للطائرات.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية دمرت نظام مدفعي من طراز "M777" أمريكي الصنع، كما نجحت الوحدات الروسية في إصابة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في عدد من الاتجاهات، حيث أصابت نيران المدفعية من المجموعة "الغربية" نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في اتجاه كوبيانسك، وبلغت خسائر العدو 50 جنديا، وتم تدمير سيارتين.

كما أصابت العمليات النشطة للوحدات وضربات المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة "المركز" نقاط العدو في اتجاه كراسنوليمان، وبلغت خسائره أكثر من 130 جنديا، وتم تدمير مدرعتين قتاليتين، ومدفع "غراد" ومدفع من طراز Akatsiya ذاتي الدفع.

وفي اتجاه دونيتسك، أشار إلى أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 340 من أفراده ومن المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانبها، وتم تدمير 4 عربات مشاة قتالية، و6 مدرعات قتالية، و9 مركبات، ومدفع "أوراغان"، إضافة إلى مدفعي هاوتزر "D-20" و"D-30".

وأشار المحدث إلى أنه في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوريجيا، قصفت الطائرات العملياتية والتكتيكية، وكذلك نيران المدفعية لمجموعة "الشرق" نقاط تمركز العدو، حيث بلغ إجمالي الخسائر أكثر من 25 جنديا أوكرانيا، وتم تدمير مدرعتين قتاليتين، وفي اتجاه خيرسون، تم تصفية أكثر من 25 جندي أوكراني وتدمير 11 مركبة و3 مدافع هاوتزر D-30.

وقال كوناشينكوف إن الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش بمعاونة قوات الصواريخ والمدفعية من مجموعة "سيل 93" أصابت وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 107 مناطق، كما تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 102 في منطقة زابوريجيا، وتم إسقاط مروحية من طراز "مي-8" بنفس المنطقة، بالإضافة إلى ذلك تم اعتراض صاروخ من طراز Grom-2، و3 صواريخ من راجمات الصواريخ "هيمارس"، وإسقاط طائرتين مسيرتين.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية لإقليم زابوروجيا، أن مدنيًا لقي حتفه، بينما أُصيب اثنان آخران في قصف جديد شنته القوات الروسية على مدينة هوليايبول التابعة للإقليم.

وذكرت الإدارة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - أنه خلال اليومين الماضيين، سجلت الشرطة 36 بلاغًا عن التدمير، وتضررت البنية التحتية السكنية في منطقة بولوهي، لا سيما منازل سكان هوليايبول وأوريخيف.

وأضاف البيان أنه إلى جانب تدمير العديد من المنازل في هوليايبول، قُتل مواطن يبلغ من العمر 63 عامًا، ونتيجة للهجوم، أصيب شخصان - رجل يبلغ من العمر 58 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 59 عامًا - بشظايا قذيفة. وتم نقلهم إلى المستشفى.

وبحسب البيان، فقد تعرضت بلدة بولوهي لنيران الروس. وفي أوريفخيف، تم تدمير المنازل والمباني الملحقة وتضررت أراضي المنازل نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي الدوري للروس.