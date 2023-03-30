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عبد الباقي جمال يُعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الاتحاد

الشروق
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 9:58 م | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 9:58 م

أعلن عبد الباقى جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التي سوف تخوض لقاء الاتحاد السكندرى غدا ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا على و التي سوف تقام على ستاد المحلة .

وجاءت القائمة تضم كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، أحمد ميهوب.

خط الدفاع .. أحمد رضا ، محمود علاء ، محمد جابر ،  السيد الشبراوي ، طارق سامي ، إيهاب سمير ، معاذ الحناوى ، مصطفي العش .

خط الوسط .. أحمد الشيخ ، إبراهيما كونيه ، كريم مصطفي ، محمد " بازوكا " ، إبراهيم عايش ، حميد ماو ، أحمد النادرى  ، مصطفي أسامه " ديشه ".

الهجوم .. حازم مرسي ، عبدالرحمن عاطف " أجويرو " ،  تشارليز ،  جبريال أوروك .


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