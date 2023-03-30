عبد الباقي جمال يُعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الاتحاد

أعلن عبد الباقى جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التي سوف تخوض لقاء الاتحاد السكندرى غدا ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا على و التي سوف تقام على ستاد المحلة .

وجاءت القائمة تضم كل من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، أحمد ميهوب.

خط الدفاع .. أحمد رضا ، محمود علاء ، محمد جابر ، السيد الشبراوي ، طارق سامي ، إيهاب سمير ، معاذ الحناوى ، مصطفي العش .

خط الوسط .. أحمد الشيخ ، إبراهيما كونيه ، كريم مصطفي ، محمد " بازوكا " ، إبراهيم عايش ، حميد ماو ، أحمد النادرى ، مصطفي أسامه " ديشه ".

الهجوم .. حازم مرسي ، عبدالرحمن عاطف " أجويرو " ، تشارليز ، جبريال أوروك .