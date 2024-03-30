جيش الاحتلال ينفي شن غارة جوية على سيارة أممية في لبنان

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارة جوية على مركبة تقل مراقبين تابعين للأمم المتحدة في جنوب لبنان اليوم السبت.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس: «خلافا للتقارير، لم يقصف الجيش الإسرائيلي مركبة تابعة لليونيفيل في منطقة رميش هذا الصباح».

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدران أمنيان إنّ غارة إسرائيلية أصابت سيارة تقل مراقبين تابعين للأمم المتحدة خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان، وفق وكالة رويترز.

ومنذ 8 أكتوبر من العام الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تبادلًا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وأعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أن جبهة لبنان، هي جبهة مساندة لغزة، في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.