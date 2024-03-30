السفيرة الأمريكية بمصر تتفقد مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوچيا بنين بالمنيا

تفقدت السفيرة الأمريكية بمصر، مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوچيا بنين بمحافظة المنيا.

والتقت السفيرة بقيادات وزارة التربية والتعليم والمعلمين ومجموعة من الطلاب، واستعرضت نماذج من مشروعات الطلاب المتميزة داخل المعامل.

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد استقبل، الاثنين الماضي، السفيرة هيرو مصطفى جارج؛ لمناقشة سبل التوسع في النموذج التعليمي لمدارس STEM، ودور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في دعم هذا النموذج بشكل استراتيجي لتقديم نموذج فعال لمدارس STEM، من خلال معامل متطورة خاصة للمدارس التي سيتم افتتاحها قريبًا، حيث أعرب الجانب الأمريكي عن فخره بنموذج مدارس STEM، مشيدًا بطلاب هذه المدارس ونجاحاتهم الأكاديمية على المستوى المحلي والدولي.

وأكد حجازي أن الوزارة تربطها علاقة استراتيجية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مشيرا إلى أوجه التعاون بين الجانبين في عدة محاور، منها مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مؤكدا حرص الوزارة على التوسع في هذه المدارس خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث إنها تعد من النقاط المضيئة في التعليم المصري، لما تمتلكه من مناهج، وآليات تقييم، وأنشطة، فضلاً عن الاهتمام بالنواحي الشخصية للطلاب.