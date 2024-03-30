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واجه الفنان محمد حماقي، الإعلامي عمرو أديب، المعروف بتشجيعه لنادي الزمالك، بمعلومات حول انتماء أبنائه للنادي الأهلي.

وخلال بودكاست «Big Time» تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر شاشة‎«MBC1»، تولى حماقي دور المحاور ووجه أسئلة لأديب بدأها بتوجيه سؤال مباشر حول انتماء أبنائه، ليرد: «للأسف، كلهم أهلاوية، مؤامرة!».

وعاود حماقي طرح أسئلته «تفتكر ليه ولادك كلهم أهلاوية؟» ليرد «أديب» بنبرة ساخرة: «عِند، عايزين ينكدوا عليا وخلاص، معرفش هو في حد عايز يبقى أهلاوي!».

وواصل حماقي طرح الأسئلة، قائلا: «يعني أنت كنت عايزهم إيه؟» ليرد أديب: «كل الناس تبقى زملكاوية.. طبعا عايزهم زملكاوية، الزمالك هو الفن والهندسة».

وازداد إصرار «حماقي» في الحصول على إجابة صريحة من الإعلامي عمرو أديب مُطالبا إياه بـ «الحلف» أكثر من مرة على رغبته بتمنى أن يصبح أولاده زملكاوية.

واعترف أديب وسط نوبة من الضحك: «زملكاوية ويتعذبوا العذاب اللي أنا بتعذبه!».

وقاطع حماقي الحديث ليفاجئ الجميع بكشف انتمائه لنادي الزمالك في الماضي، قائلا: «أنا كنت زملكاوي، أمي وأخويا زملكاوية، وأمي زملكاوية بعنف وما زالت حتى الأن، أقولها خلاص يا ماما كفاية، متحرقيش في دمك».

من جانبه، عزا أديب انتصارات النادي الأهلي للحظ، قائلا:«أنت فاكر الأهلي بيكسب ليه؟ محظوظين حظ غير طبيعي، لا يمكن أن يتخيله أحد».

ورأى حماقي أن مشلكة جمهور نادي الزمالك تكمن في تعليق أديب، قائلا: «عارف إيه أكبر مشكلة عندكم كزملكاوية؟ أن كل حاجة الأهلي بيحققها أنت بتقول عليها حظ!».