السلطات اليابانية تفتش شركة مكملات غذائية بعد حدوث وفيات

فتشت السلطات الصحية اليابانية مصنعا تشغله شركة كوباييشي" للصناعات الدوائية في أوساكا بعد حدوث عدة وفيات مرتبطة بمكمل أرز الخميرة الحمراء الغذائي.

وأبدى كينجي ياماشيتا، رئيس قطاع الإنتاج بالشركة في أوساكا، أسفه اليوم السبت، لكنه رفض التعليق على تفتيش المصنع الذي تم إغلاقه منذ ديسمبر، حسبما ذكرت تقارير إخبارية محلية.

ونظرا لأن الشركة نقلت إنتاج مكونات المكمل الغذائي إلى مصنع في محافظة واكاياما غربي البلاد، سيتم إجراء عملية تفتيش هناك غدا الأحد أيضا.

وسجلت شركة "كوباييشي" للصناعات الدوائية وفاة خمسة أشخاص ونقل ما يربو على 110 إلى المستشفى فيما يتعلق بمنتجات أرز الخميرة الحمراء. وطلب نحو 680 شخصا نصيحة من طبيب أو يعتزمون القيام بذلك.