غرف عمليات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة وغرف عمليات فرعية في إدارات حماية الأراضي بالمحافظات، بالتعاون مع مديري مديريات الزراعة، بالإضافة إلى إلغاء الإجازات والعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لمنع أي تعديات والإزالة الفورية في المهد، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية في الشرطة والمحليات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

وأشار راشد إلى استمرار مرور مهندسي الإدارة على محافظات الجمهورية، مناشدا المواطنين عدم التعدي على الأراضي الزراعية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، ومؤكدا أن الدولة تتعامل بكل حزم للحفاظ على الرقعة الزراعية لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح أنه تم إزالة حالات تعد بشكل فوري في بعض محافظات الجمهورية اليوم وإعادة الأرض للزراعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.