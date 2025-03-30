شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا في المصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 30 مارس 2025.

- وجاءت أسعار الحديد كما يلي:

• استقر سعر حديد عز عند 38,900 ألف جنيه للطن.

• استقر سعر حديد بشاي عند 38,250 ألف جنيه للطن.

• استقر سعر حديد المصريين عند 36,900 ألف جنيه للطن.

• استقر سعر حديد الجارحي عند 36,000 ألف جنيه للطن.

• استقر سعر حديد الجيوشي عند 36,000 ألف جنيه للطن.

• استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37,000 ألف جنيه للطن.

- جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

• استقر سعر أسمنت النصر عند 3,255 ألف جنيه للطن.

• ثبت سعر أسمنت وادي النيل عند 3,200 ألف جنيه للطن.

• استقر سعر أسمنت السويس عند 3,300 ألف جنيه للطن.

• استقر سعر أسمنت المخصوص عند 3,300 ألف جنيه للطن.

• ثبت سعر أسمنت السويدي عند 3,480 ألف جنيه للطن.

• استقر سعر أسمنت حلوان عند 3,310 ألف جنيه للطن.