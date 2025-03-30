برشلونة يستضيف جيرونا سعيًا للانفراد بصدارة الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة مساء اليوم الأحد فريق جيرونا على ملعب "لويس كومبانيس" في مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز والانفراد بصدارة الترتيب، حيث يتقاسم حاليًا القمة مع ريال مدريد برصيد 63 نقطة، لكنه يطمح إلى الابتعاد بالصدارة.

في المقابل، يحتل جيرونا المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، بفارق سبع نقاط فقط عن مراكز الهبوط، ما يجعله بحاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على موقعه في المنطقة الآمنة.

يُذكر أن مواجهة الذهاب التي أقيمت على ملعب جيرونا انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-1، حيث سجل لامين يامال هدفين، وأضاف كل من داني أولمو وبيدري هدفًا، بينما أحرز كريستيان ستواني هدف جيرونا الوحيد.

وتنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الرابعة والربع بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - جول كوندي.

خط الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - جافي.

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.