الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع في عطبرة والفاشر

أفادت قناة الشرق السعودية، اليوم الأحد – نقلا عن شهود عيان - بأن قوات الدعم السريع استهدفت مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال السودان، بالطائرات بدون طيار، مشيرة إلى أن الجيش تصدى لها بالمضادات الأرضية.

ولم تُسجل إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن، جراء الهجوم، بحسب شهود العيان.

وكانت لجنة أمن مدينة عطبرة قد حظرت صلاة العيد في الساحات والميادين، وحصرتها في داخل المساجد تخوفاً من هجمات الدعم السريع بالطيران المُسير.

وأعلن الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، استعادة السيطرة على مواقع جديدة في العاصمة الخرطوم، بما فيها القصر الجمهوري والوزارات السيادية، ومطار الخرطوم الدولي.

بدورها، قالت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني، إن قوات الدعم السريع قصفت مدينة الفاشر بشمال دارفور بشكل مكثف، ليل السبت، حيث استهدفت المدينة بأكثر من 45 قذيفة مدفعية. وتعهد قائد الفرقة السادسة بـ"فك حصار مدينة الفاشر قريباً".

وأقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الأحد، بالخروج من العاصمة الخرطوم، ووقوع انسحابات في مدينة أم درمان وما أسماه بـ"إعادة تموضع"، وقال إن إدارة العمليات "هي من تتخذ القرارات بشأن الانسحابات".

وأمس السبت، قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، السبت، إن "الفظائع" التي اُرتكبت في حق الشعب السوداني خلال الحرب تجعل الخيارات "صفرية في التعامل مع هؤلاء المجرمين وداعميهم"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وجدد البرهان، خلال خطاب وجهه للسودانيين بمناسبة عيد الفطر، تأكيد موقفه الرافض للتفاوض مع الدعم السريع قائلاً: "أقول لهم بصوت الشعب النازح والمُهجر، والذي نهبت أمواله والمحاصر والأمهات الثكالى والأطفال الأيتام والشهداء إننا لن نغفر ولن نساوم ولن نفاوض ولن ننكص عن عهدنا مع الشهداء".