 الهند: مقتل شخص وإصابة 7 آخرين إثر خروج قطار عن مساره في ولاية أوديشا - بوابة الشروق
الأحد 30 مارس 2025 7:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الهند: مقتل شخص وإصابة 7 آخرين إثر خروج قطار عن مساره في ولاية أوديشا

كوتاك (الهند) - د ب أ
نشر في: الأحد 30 مارس 2025 - 5:45 م | آخر تحديث: الأحد 30 مارس 2025 - 5:46 م

أعلن مسؤولون هنود مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين إثر خرج قطار سريع عن مساره في منطقة كوتاك بولاية أوديشا اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا" عن كبير مسؤولي العلاقات العامة في سكك حديد الساحل الشرقي، أشوك كومار ميشرا، قوله إن 11 عربة من قطار بنجالورو - كماخيا السريع خرجت عن مسارها في نيرجوندي بالقرب من مانجولي في الساعة 11:54 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال حاكم منطقة كوتاك داتاتريا بهاوساهيب شيندي، الذي أشرف على عملية الإنقاذ، إن "شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب 7 آخرون في الحادث".

وأضاف بأن بعض الركاب أصيبوا بالإعياء بعد الحادث بسبب موجة الحر التي تسود المنطقة.

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